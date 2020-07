Myanmar, frana in miniera di giada: almeno 113 morti

Almeno 113 minatori sono morti in Myanmar a causa di una frana che ha colpito oggi una miniera di giada nel nord del Paese: lo hanno reso noto i vigili del fuoco. «I minatori di giada sono stati investiti da un'ondata di fango che ha colpito (la miniera) dopo forti piogge», ha annunciato il dipartimento dei vigili del fuoco del Paese, aggiungendo che le squadre di soccorso sono ancora impegnate sul posto.

Video from Facebook shows the #landslide that happened in #Hpakant #Myanmar as it was happening. At least 50 people were reportedly killed because of it. pic.twitter.com/70UCYILsHO

