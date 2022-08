Cile, enorme voragine si apre vicino a una miniera: è profonda 200 metri e ha un diametro di 25

Una grossa voragine si è aperta in Cile, nei pressi di una miniera di rame gestita dalla società canadese Lundin Mining. L'enorme buco con forma circolare ha un diametro di 25 metri e una profondità di circa 200 e si trova nel territorio della miniera sotterranea di Alcaparrosa, vicino a Tierra Amarilla, circa 665 chilometri a nord della capitale Santiago. Al momento sono in corso analisi tecniche per determinare le cause dell’evento e per capire se la sua formazione sia imputabile in qualche misura alle attività di estrazione.