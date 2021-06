Eutanasia approvata in South Australia: è il quarto stato dove viene dato il via libera

Via libera alla legge sull'eutanasia in Australia Meridionale. È il quarto tra gli Stati e i territori australiani a dare l'ok: in Parlamento la legge è passata al diciassettesimo tentativo, in 26 anni, di legalizzare l'eutanasia ed entrerà in vigore entro due anni. Secondo le norme, che includono oltre 70 salvaguardie, chi vorrà scegliere questa strada dovrà avere più di 18 anni, dovrà essere residente dell'Australia Meridionale da almeno un anno e dovrà far certificare la sua scelta da due medici.

Inoltre, le condizioni di salute di coloro che sceglieranno l'eutanasia dovranno essere terminali con sofferenze intollerabili ed un'aspettativa di vita di settimane o mesi. Gli emendamenti introdotti dell'ultima ora permetteranno l'obiezione di coscienza a ospedali privati ed ai singoli medici. Simili leggi sono state già approvate negli stati di Victoria, Australia Occidentale e Tasmania, mentre il Parlamento del Queensland la prenderà in esame a breve.