Egitto, arrestato studente Università Bologna: è accusato di istigazione alle proteste

Patrick George, attivista e studente egiziano del Master GEMMA (studi di genere e delle donne) dell'Università di Bologna, è stato arrestato in Egitto. Le autorità giudiziarie egiziane hanno confermato l'arresto, scrive il portavoce di Amnesty International Italia, Riccardo Noury, in un tweet. Scomparso per alcune ore all'arrivo al Cairo, si trova ora agli arresti nella città natale di al Mansura, e rischia una detenzione prolungata e tortura, denuncia Noury.

Il giovane sarebbe stato accusato di «diffusione di notizie false, incitazione a proteste, tentativo di rovesciare il regime, uso dei social media per danneggiare la sicurezza nazionale, propaganda per i gruppi terroristici e uso della violenza», rivelano Amnesty International e la ong Ecrf. «Questo conferma i nostri timori», ha detto all'Ansa Riccardo Noury. In un post sul profilo Facebook della ong Ecrf, Egyptian Commission for Rights and Freedoms, per cui lavorano anche due avvocati corrispondenti legali della famiglia Regeni, si legge che Patrick George Zaky è in uno stato di custodia cautelare di 15 giorni con l'accusa di istigazione al cuore del sistema giudiziario. L'inchiesta sarebbe datata al 23 settembre 2019. L a decisione è stata presa dalla Procura di Mansoura sud, nel delta del Nilo, il procedimento ha il numero 7.245 del 2019. Le accuse riguardano fra l'altro «l'istigazione al rovesciamento del regime al potere».

Patrick è stato arrestato all'aeroporto del Cairo nella notte tra giovedì e venerdì. Il ragazzo era rientrato in Egitto per una visita alla sua famiglia che si trova a Mansura. «Non sottovalutiamo di aver fatto questo rumore» su Patrick George Zaky: «È una deterrenza per chi pensa che nessuno nel mondo sappia cosa succede e che quindi crede di poterlo trattare come gli pare, come accaduto con Giulio Regeni», ha aggiunto Riccardo Noury. «So che ci sono anche interrogazioni parlamentari in vista - aggiunge Noury - Bene. Noi da parte nostra pretendiamo di sapere cosa c'è scritto sul mandato di cattura. Basandomi su analogie, se il mandato contiene un reato che non è altro che una legittima attività di denuncia, di informazione, di commento pubblico o critica, in questo caso scatta l'imputazione per diffusione di informazioni false, di minaccia per la sicurezza nazionale, di terrorismo poi sarebbe allucinante. Questo darebbe un alibi per legittimare una procedura del tutto illegale». Se nel mandato si leggono capi di imputazione che «equivalgono a una attività legittima, va scarcerato subito, devono farlo sapere». «Ho la sensazione che si tratti dell'ennesima persecuzione verso un attivista politico: ce lo dice la storia di Zaky e la storia dell'Egitto sotto Al Sisi», continua. «Sto leggendo dei commenti su di lui: oltre ad avere la giustizia per i diritti delle persone Lgbt come elemento forte della sua ricerca è un attivista a tutto tondo». Chi lo conosce lo descrive come

uno dei più appassionati attivisti per i diritti umani in Egitto

.

. In prima linea nel difendere quasi tutti i prigionieri politici, anche quelli che non sono noti ai mass media

«Siamo preoccupati per il nostro studente e stiamo seguendo attentamente la vicenda in contatto con i ministeri dell'Istruzione e dell'Interno», ha detto Mirko Degli Esposti, prorettore vicario dell'Università di Bologna. «Quando i nostri studenti vanno all'estero per conto dell'ateneo, possiamo mappare i loro movimenti, ma in questo caso Zaky era tornato in Egitto a visitare la famiglia», ha sottolineato Degli Esposti, spiegando che «al momento non abbiamo altre informazioni se non quelle che leggiamo dagli organi di stampa».

«Lo trovi sempre al centro di quasi tutte le battaglie contro l'oppressione nel Paese, da quelle LGBTQ a quelle per le donne e i cristiani», si legge su Change.org, alla pagina della petizione lanciata per fare pressione sull'Egitto affinché Patrick George venga subito rilasciato.