​Danimarca, exit poll: vince la sinistra della "linea dura" sull'immigrazione

Entrambi gli exit poll diffusi dalle tv pubbliche dopo le elezioni in Danimarca mostrano che i socialdemocratici, insieme ad altri partiti di sinistra, otterrebbero 90 seggi su 179 in Parlamento: la maggioranza assoluta, che consentirebbe così di formare un governo guidato dalla leader Mette Frederiksen. Sconfitto il blocco di centrodestra del premier Lars Lokke Rasmussen.



Un risultato ottenuto grazie alle politiche sull'immigrazione. Il 30% dei danesi, infatti, mette proprio l'immigrazione in testa alle proprie preoccupazioni (il 9% in più rispetto alla media europea), tanto che anche il centro-sinistra aveva assicurato che in caso di vittoria avrebbe mantenuto le limitazioni all'ingresso nel paese. Proprio i socialdemocratici, guidati da Mette Frederiksen, quindi dovrebbero formare il nuovo governo: già vincitori delle recenti elezioni europee, all'inizio della campagna elettorale avevano oltre 16 punti di vantaggio rispetto al Partito liberale del premier uscente, Lars Loekke Rasmussen.

