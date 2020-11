Città del Vaticano – Chissà quando potrenno riprendere i viaggi internazionali del Papa. Tutto naturalmente dipende dal Covid e dal vaccino. Tra le mete future che Francesco vorrebbe inserire nella sua agenda è spuntata anche la Corea del Nord. Per la seconda volta ha manifestato la volontà di voler partecipare attivamente al processo di pace tra le due Coree e di contribuire alla stabilità dell'area. Ne ha discusso con l'ambasciatore coreano (del Sud) presso la Santa Sede ricevuto in Vaticano due settimane fa.

Secondo la stampa coreana all'ambasciatore Lee Baek-man ha ribadito la sua disponibilità, esattamente come aveva fatto due anni fa quando per vie diplomatiche gli era stato trasmesso un messaggio da parte del leader nord coreano Kim Jong-un. Il Papa anche allora aveva risposto che era disponibile in caso di un invito ufficiale, finora mai esplicitato, se non attraverso messaggi riservati, fatti verbalmente e dietro le quinte.

Due anni fa, a conferma di questi segnali di distensione, il cardinale segretario di Stato Pietro Parolin ne aveva parlato apertamente. Al centro di un eventuale viaggio – tutto da delineare e studiare – ci sarebbe la grande questione del processo di de nuclearizzazione della penisola coreana. Papa Francesco in questi anni ha riservato parole piene di attesa e di preoccupazione per la corsa agli armamenti che diversi paesi stanno attuando. Il tema della de-nuclearizzazione lo ha affrontato ampiamente anche durante il suo recente viaggio in Giappone.

Tra i viaggi post Covid in attesa di essere elaborati e messi in agenda, oltre alla Corea del Nord, ci sarebbero Cipro, la Grecia, l'Isola di Lesbo, il Sud Sudan (dove dovrebbe andare con il capo della Chiesa anglicana), il Corno d'Africa, il Montenegro, l'Iraq e la Siria (condizioni di sicurezza permettendo, visto che finora i viaggi sono sempre slittati per gli alti rischi che avrebbe presentato).





