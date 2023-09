Controffensiva ucraina, a che punto è? La fase di stallo, gli attacchi con i droni e i timori di Zelensky: «Ma non daremo tregua a Putin»

I progressi della controffensiva ucraina sono stati lenti e «la situazione è difficile», ma è necessario andare avanti e «non dare tregua a Putin». Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Una conferma indiretta dello stallo attuale arriva da Jens Stoltenberg: «Ci dobbiamo preparare a una guerra lunga in Ucraina», ha affermato il Segretario generale della Nato in un'intervista al gruppo editoriale tedesco Funk.

Le parole di Zelensky

Ieri sera, però, Zelensky ha confermato la conquista di Klishchiyivka, villaggio ucraino nel Donetsk, vicino a Bakhmut. Ma il punto principale rimane l'area a sud-est della città di Zaporizhzhia che costituisce una porta d'accesso per il Mar d'Azov e che potrebbe consentire a Kiev di tagliare le linee di rifornimento tra la città russa di Rostov-sul-Don e la Crimea, isolando la regione annessa da Mosca nel 2014.

Su questo lato - al di là di qualche sortita ucraina - non vi sono stati però molti progressi.

Le ragioni dello stallo

A frenare l'avanzata di Kiev è il fatto che Mosca, prevedendo il contrattacco da mesi, ha costruito il fronte difensivo, fatto linee di ostacoli interconnesse, trincee, bunker, barriere anticarro in cemento. E poi ci sono i campi minati: secondo la Bbc, in alcune punti sono state posate fino a cinque mine in un metro quadrato. I primi tentativi ucraini di passare, a giugno, sono falliti: sia quelli sui blindati occidentali che con la fanteria. Kiev - ed è questo il motivo del rallentamento - ha dovuto ripiegare sulla rimozione delle mine a piedi, spesso di notte e talvolta sotto il fuoco. La speranza, a questo punto, è quella di arrivare fino alla città di Tokmak (tra Zaporizhzhia e Melitopol), poco a nord del Mar d'Azov: da lì sarebbero a tiro di artiglieria le vie di rifornimento tra la Russia e la Crimea. Contro l'Ucraina però stringe anche il fattore tempo: l'avvicinarsi delle piogge (e poi più avanti dell'inverno), renderanno più difficile avanzare, aiutando quindi le difese russe.

Progressi lenti

A Cbs News, il presidente ucraino - che giovedì parlerà ai senatori Usa dopo l'incontro con Biden - ha tracciato un bilancio: «Abbiamo fermato l'offensiva russa e siamo passati alla controffensiva. E nonostante ciò, non è molto veloce», ha aggiunto. «Dobbiamo liberare il nostro territorio il più possibile e andare avanti, anche se si tratta di meno di mezzo miglio o cento iarde, dobbiamo farlo», ha continuato. «Non dobbiamo dare tregua a Putin».

Gli attacchi con i droni

Rispetto agli attacchi di droni sulla Russia - non rivendicati da Kiev - Zelensky ha affermato che il suo Paese «usa le armi dei partner solo sul territorio dell'Ucraina», ma «la Russia deve sapere che qualunque sia il luogo utilizzato per lanciare missili per colpire l'Ucraina, l'Ucraina ha tutto il diritto morale di attaccare quei luoghi». Il presidente ucraino si è chiesto retoricamente: «Se i russi raggiungono la Polonia, cosa succederà dopo? La terza guerra mondiale?», invitando a riflettere su cosa accadrà al mondo tra dieci anni in caso di sconfitta del suo Paese. «La società russa ha perso il rispetto del mondo. Lo ha eletto e rieletto creando un secondo Hitler».

