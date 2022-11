Colorado, strage in una discoteca gay. La polizia: «Cinque morti e almeno 18 feriti»

Cinque persone sono state uccise sabato sera in una discoteca gay a Colorado Springs, in Colorado: lo ha annunciato la polizia. Altre 18 persone sono rimaste ferite nella sparatoria di massa al Club Q. «Hanno individuato un individuo che crediamo essere l'autore della strage», ha detto il tenente della polizia di Colorado Springs Pamela Castro.

Five people killed and at least 18 injured in mass shooting at a gay nightclub in Colorado, police said https://t.co/NNhM2jQ2FW