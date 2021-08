Cina, fermato il reattore n.1 a Taishan per manutenzione: la situazione è «sotto controllo»

È stato fermato il reattore n.1 di Taishan per manutenzione. La decisione è stata presa da China General Nuclear Power Group dopo una consultazione con il partner francese Framatome, controllata di Edf. La centrale ha mantenuto un'operatività «sicura e stabile» e la situazione è «completamente sotto controllo», ha precisato il comunicato. Lo scorso mese Pechino aveva ammesso la presenza di una «piccola quantità di danni» alle barre di combustibile del reattore numero 1 che aveva provocato un aumento della radioattività, assicurando che si trattava di un «fenomeno comune» e che non c'erano rischi di perdite radioattive pericolose, dato che tutti i valori rilevati erano nelle norme di legge. In altri termini, si era creato «un aumento della concentrazione di alcuni gas nobili», legati all'ipotesi di una perdita dal processo di fissione.

«Fuga radioattiva a Taishan» I francesi danno l'allarme, ma Pechino: tutto in ordine

Lo stop, tra l'altro, avrebbe creato gravi problemi al fabbisogno energetico del ricco e industrializzato Guangdong, ma pochi giorni Edf ha ribadito che in Francia il fenomeno rilevato avrebbe portato al blocco precauzionale del reattore per risolvere il problema. Nell'unità 1 della centrale ci sono oltre 60mila barre di combustibile e secondo le stime del ministero dell'Ambiente cinese, la proporzione di quelle danneggiate è inferiore allo 0,01% del totale. Avviato nel 2018, l'impianto di Taishan, con le sue due unità a meno di 200 km da Hong Kong, è il primo al mondo a far funzionare i reattori nucleari EPR di nuova generazione sviluppati da Edf, basati su una tecnologia ad acqua pressurizzata soggetto ad anni di ritardi in piani europei simili in Gran Bretagna, Francia e Finlandia. La Cina possiede decine di centrali nucleari posizionandosi al terzo posto al mondo, dopo Stati Uniti e Francia, con investimenti per miliardi di dollari a sostegno del suo settore dell'energia atomica, ancora giovane nel confronto con le altre nazioni.