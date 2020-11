Carola Rackete fermata dalla polizia in Germania durante lo "sgombero" in una foresta

Carola Rackete fermata dalla polizia in Germania insieme a diversi attivisti ambientalisti che si opponevano allo sgombero della foresta dell'Assia Dannerroeder Frost per lavori di ampliamento della rete autostradale. Tra loro c'era appunto l'ex «capitana» Carola Rakete, nota per il suo comando della Sea Watch. Lo riferisce Dpa.

Rachete è stata portata via da una casa sull'albero costruita dagli attivisti, insieme ad altre, per evitare l'abbattimento di una porzione di 27 ettari di foresta nell'ambito dei lavori di ampliamento dell'autostrada A49 presso Homberg. Ora Rackete si trova in custodia cautelare. In una dichiarazione, la 32 enne ex capitana della Sea Watch, ha incoraggiato tutti alla resistenza: «non possiamo rimanere a casa e sperare che che altri faranno il lavoro sgradevole per noi».

