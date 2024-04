Addio al Bassotto in Germania? La nuova legge che scuote il Paese

In questi giorni si parla di una delle notizie più controverse in Germania: la possibile scomparsa del bassotto, icona nazionale, a causa di una nuova legge promossa dal ministero dell'Agricoltura. Questa normativa mira a vietare gli "allevamenti mediante tortura" per proteggere gli animali da incroci pericolosi e problemi di salute. Ma la proposta ha scatenato un ampio dibattito: mentre alcuni applaudono l'iniziativa per la tutela del benessere animale, altri, inclusi numerosi animalisti, la ritengono eccessivamente restrittiva, arrivando a preferire l'estinzione della razza al suo allevamento in condizioni considerate crudeli.

