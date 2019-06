Bimbo incatenato in bagno per una settimana senza acqua e cibo: morto di stenti

Eduardo Posso avrebbe dovuto vivere in Florida con la sorella, suo padre e la matrigna e frequentare la scuola. Invece, il piccolo è stato dichiarato morto in un ospedale dell'Indiana il 24 maggio, mostrando segni di prolungato abuso, incuria e inedia, secondo i verbali giudiziari ottenuti dalla CNN. avrebbe dovuto vivere in Florida con la sorella, suo padre e la matrigna e frequentare la scuola. Invece, il piccolo è stato dichiarato morto in un ospedale dell'Indiana il 24 maggio, mostrando segni di prolungato abuso, incuria e inedia, secondo i verbali giudiziari ottenuti dalla CNN.

Eduardo Posso was supposed to be living in Florida with his sister, father and stepmother and attending school.​ https://t.co/ZaVpq0If89 — KTLA (@KTLA) 5 giugno 2019

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il padree la matrigna, tuttavia, lo hanno fatto morire di stenti dopo una settimana di agonia in un motel di, nell'. La mamma di Eduardo Posso,, ha detto alla CNN che non sapeva che suo figlio aveva lasciato lo Stato della Florida quando la polizia le ha detto quanto era accaduto al piccolo. Quando la donna ha realizzato quanto gli agenti le stavano dicendo sulla morte del figlio, ha iniziato ad urlare per lo choc.Gli investigatori hanno scoperto un video sul cellulare della matrigna del bimbo che mostrava Eduardo Posso che giaceva nella vasca da bagno. Nelsi vede la matrigna Dayana Medina-Flores entrare nel bagno con un fratellino di Eduardo, ignorando il piccolo incatenato.