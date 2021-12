Biden: «Niente panico da Omicron, non è come nel 2020 ma i non vaccinati hanno molte ragioni per preoccuparsi»

Il presidente degli Usa Joe Biden tranquillizza gli americani: «Niente panico da Omicron, non è come nel 2020 ma i non vaccinati hanno molte ragioni per preoccuparsi». Queste le parole del presidente americano Biden parlando in tv alla nazione: «Dobbiamo essere preoccupati per la diffusione della variante Omicron del Covid 19, ma non c'è ragione di farsi prendere dal panico. Non è come nel 2020, oggi gran parte dell popolazione è vaccinata».

Biden: «Non vaccinati hanno molte ragioni per preoccuparsi»

«I non vaccinati hanno buone ragioni per essere preoccupati, mentre i vaccinati e chi ha fatto il booster, molti di meno, potranno passare le festività di fine anno come programmato»: lo ha detto il presidente americano Joe Biden parlando dell'emergenza legata alla rapida diffusione della variante Omicron del Covid 19. «Chi non si vaccina rischia di ammalarsi in maniera più grave e rischia la morte», ha detto il presidente.