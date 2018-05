Polizia insegue furgone di migranti e spara: uccisa bambina di 2 anni

🔴🇧🇪[#BELGIQUE] #Mawda, une petite fille de 2 ans d'origine kurde a été tuée par les balles de la police belge. "Celle-ci ayant fait un usage totalement disproportionné de la force en ouvrant le feu de manière aveugle sur une camionnette transportant des personnes migrantes." pic.twitter.com/6aF91jcjlU — [ Lies Breaker ] (@Lies_Breaker) 18 maggio 2018

Una bambina di origine curda di due anni che viaggiava su un furgone con una trentina di migranti a bordo è stata uccisa da un colpo d'arma da fuoco, ieri, durante un inseguimento della polizia, che si è concluso all'altezza di Mons, in Belgio.A confermare le cause della morte, è stato spiegato dalla Procura di Mons, è stata l'autopsia. La bimba è morta in ambulanza, durante il trasporto in ospedale. Lo riportano i media belgi.