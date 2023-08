Battesimo finisce male, neonato colpisce la Bibbia che finisce nell'acqua del fonte

Battesimo finisce male a New York. Sullivan ha solo 11 mesi, ma è già una star dei social. Il bambino, protagonista di un video virale su Tiktok, è in chiesa insieme alla madre Candace Williams e al prete per battezzarsi. La scena è da film. Tutto sta andando alla grande poi, improvvisamente, Sullivan inizia a «sfogliare» la Bibbia. Il sacerdote della chiesa a Lancaster, New York, non si scompone più di tanto: l'uomo di fede è abituato a battesimi del genere.

Ma dopo accade l'impronosticabile.

Il video

Nel filmato si vede il piccolo che alza il braccio, carica la mano e dà uno schiaffo sul libro sacro. Il testo cade nel fonte battesimale per lo stupore (e anche le risa) di tutti. «Quando ho guardato le pagine piene d'acqua - dice il padre -, ho iniziato a ridere». Sullivan ha intrattenuto i suoi cari per oltre 20 minuti durante la cerimonia.