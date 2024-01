Arma nucleare sottomarina testata dalla Corea del Nord, cos'è il Haeil-5-23 usato da Pyongyang «contro manovra ostili Usa e suoi alleati»

La Corea del Nord ha dichiarato di aver testato un «sistema d'arma nucleare sottomarino» in risposta alle esercitazioni navali congiunte di Washington, Seul e Tokyo, che hanno coinvolto una portaerei statunitense a propulsione nucleare.

Corea del Nord, lanciato missile balistico nel Mar del Giappone

Secondo quanto riferito dal ministero della Difesa nordcoreano - riportato dall'agenzia di stampa statale Kcna - le esercitazioni stavano «minacciando seriamente la sicurezza» del paese e quindi in risposta Pyongyang «ha condotto un importante test del suo sistema d'arma nucleare sottomarino Haeil-5-23 in fase di sviluppo nel Mare orientale della Corea».

North Korea conducted a test of their underwater nuclear drone system, which is known as the "Haeil-5-23."



The test was done in response to the joint maritime exercise between South Korea, the United States, and Japan.



(April 2023 photo of the Haeil-5-23) pic.twitter.com/Tt3xaEqyIO

