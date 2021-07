Italian Design Day: numerose le iniziative in Argentina

A Buenos Aires si celebra oggi l'Italian Design Day a cura dell'ambasciata italiana e l'Istituto italiano di cultura (Icc). La quinta edizione, una mostra virtuale, un webinar e una fitta campagna sui social media, eventi tesi a illustrare alcune delle più importanti tendenze attuali e dei prodotti che fanno dell'Italia uno dei paesi guida a livello mondiale in questo settore. La mostra virtuale 'Il design dei gesti', indica un comunicato, riunisce oggetti selezionati dal disegnatore Massimo Borgia e dal professor Francesco Schianchi per una «sfilata di oggetti» che ha l'obiettivo di evidenziare la relazione fra design e gesti quotidiani, mostrando come il disegno industriale italiano - che applica estetica e ricerca artistica a prodotti industriali - porti l'arte e la bellezza nella vita di tutti i giorni. L'Istituto italiano di cultura di Buenos Aires presenta da parte sua l'ambasciatore del Design italiano, l'architetto Mario Cucinella, che farà una presentazione del suo progetto TECLA, un prototipo sperimentale di abitazione stampata in 3D in terra cruda locale.

Un innovativo modello circolare di abitazione in cui confluiscono le ricerche sulle pratiche costruttive vernacolari, lo studio del clima e dei principi bioclimatici, l'uso di materiali naturali e locali. Dopo la sua presentazione Cucinella dialoga con gli invitati argentini Edgardo Minond e Cristián Mohaded, entrambi rappresentanti di spicco nell'ambito del design e dell'architettura in Argentina. In questi giorni l'ambasciata d'Italia sta inoltre realizzando la campagna sui social media #DescubriendoElDise¤oItaliano, dedicata a far (ri)scoprire al pubblico argentino alcune delle icone classiche del design italiano, dalla Vespa Piaggio alla caffettiera Conica di Alessi. L'Italian Design Day è promossa dal Ministero degli Esteri in collaborazione con quello della Cultura per promuovere fra le altre cose, la partecipazione internazionale alla 60/a edizione del Salone del Mobile di Milano, uno degli appuntamenti più importanti per il settore dell'arredo e del design a livello mondiale, in programma fra il 5 e il 10 settembre 2021.