Bimba di 16 mesi muore pochi mesi dopo essere stata adottata: uccisa di botte da sua madre

Muore dopo essere stata adottata. La piccola, Jung In, 16 mesi, di Seul, è morta improvvisamente 271 giorni dopo essere stata presa in adozione dalla sua mamma e dal suo papà. I genitori l'hanno portata in ospedale dicendo che era caduta, ma dopo mesi di indagini è emersa la verità ed è stato scoperto che è stata vittima di percosse.

La mamma aveva dichiarato di aver visto la bambina cadere dal divanto mentre si preparavano per uscire e andare a scuola. La donna ha accompagnato l'altro figlio al nido, poi è tornata a casa, dopo aver lasciato la bimba sola, e ha deciso di portarla in ospedale. I medici hanno provato di tutto, ma le lesioni della piccola si sono rilevate mortali.

L'autopsia ha mostrato che la morte sarebbe avvenuta per una grave lesione addominale e ha mostrato evidenti segni di fratture e percosse che risalivano però a mesi prima rispetto al presunto incidente. Per i genitori è scattata subito la denuncia e le indagini hanno poi dimostrato che la bambina sarebbe stata vittima di violenze. Pare che anche al nido le maestre avessero notato lividi e segni di denutrizione nella bambina ma quando hanno minacciato di avvertire il pediatra i genitori hanno diradato la presenza di Jung a scuola. La mamma è stata arrestata.

