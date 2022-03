Abramovich entra nella lista dei russi sanzionati. La Gran Bretagna «ha congelato tutti i suoi beni». Johnson: nessun vip è al sicuro

Roman Abramovich, il miliardario russo e proprietario del Chelsea, è stato aggiunto alla lista, stilata dal governo britannico, dei russi sotto sanzioni ed i cui asset sono di conseguenza congelati. Lo ha annunciato la ministra degli Esteri britannica, Liz Truss, precisando che all'oligarca sarà proibito effettuare transazioni e viaggiare nel Paese.

