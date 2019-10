Zalando: risultati record, ricavi in crescita del 26,7%

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dati positivi per Zalando che nel terzo trimestre ha visto i ricavi in crescita del 26,7%. Si è registrato anche un record di visite al sito che sono aumentate del 37,3% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. La piattaforma europea online per il fashion e il lifestyle conferma gli obiettivi per fine anno e continua ad ampliare la propria base clienti a 29,5 milioni ( +17,5% rispetto all'anno precedente).Spinta da un numero crescente di ordini (+25,4% su base annua a 34,7 milioni di euro) Zalando ha visto un incremento dei ricavi a 1,5 miliardi di euro e del Gross Merchandise Volume (GMV) del 24,6% a 1,9 miliardi di euro. La piattaforma ha registrato, inoltre, un Ebit positivo rettificato di 6,3 milioni di euro, con un margine dello 0,4%.«Il 2019 è stato per noi finora un anno di grande successo - commenta David Schröder, il chief financial officer di Zalando - Vogliamo mantenere questo slancio per una forte chiusura dell'anno».Nei primi nove mesi del 2019, Zalando ha incrementato il suo GMV del 23,5% a 5,7 miliardi di euro (primi nove mesi del 2018: 4,6 miliardi di euro) e i suoi ricavi del 20,7% a 4,5 miliardi di euro (primi nove mesi del 2018: 3,7 miliardi di euro); inoltre ha raggiunto un Ebit rettificato di 114,5 milioni di euro che corrisponde ad un margine del 2,5% (primi nove mesi del 2018: 55,5 milioni di euro o 1,5%).Sulla base dei notevoli risultati dei primi nove mesi, Zalando è fiducioso della propria previsione per l'intero anno 2019 e si aspetta una crescita del 20-25% del Gmv e un aumento dei ricavi nella parte bassa della forbice.