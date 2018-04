Morto Renato Bialetti, addio al papà della Moka

È morto ad Ascona, nel Canton Ticino, Renato Bialetti, considerato il papà della caffettiera Moka. Aveva 93 anni ed era conosciuto come «l'omino coi baffi», quello della celebre pubblicità di Carosello degli Anni Cinquanta e Sessanta. Vissuto ad Omegna e cresciuto nell'azienda di famiglia fondata dal padre, Bialetti nel 1986 aveva ceduto l'azienda che porta il suo nome alla Faema, ma era tornato a Omegna nel 2013 in occasione dell'80/mo anniversario della Moka.



Fu suo padre Alfonso, ad inventarla, nel 1933. Quell'oggetto tutto italiano e a suo modo assolutamente innovativo è diventato un'icona in tutto il mondo. La moka, intesa come oggetto di design, è esposta come un'opera d'arte al Moma di New York e alla Triennale di Milano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA