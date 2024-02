Assegno unico, quali sono le maggiorazioni? Dai figli disabili all'età della madre: guida a tutti gli articoli

Assegno unico.

Dal 2024 gli importi sono rivalutati: vanno da un minimo di 57 euro (per un figlio) per chi ha un Isee oltre 45.574,96 (o non presenta l'Isee) a un massimo di 199,4 euro per redditi fino a 17.090,61. Ma oltre al contributo "base" l'importo sale in base a una serie di maggiorazioni: figli ulteriori al secondo, figli non autosufficienti, figli con disabilità grave o media, figli 18-20 anni disabili, figli disabili a carico maggiori di 21 anni, per madre di età inferiore a 21 anni e infine bonus secondo percettore di reddito.

Assegno unico, pagamenti marzo con importo minimo se non si presenta Isee aggiornato entro il 29 febbraio: come fare

Per capire a quanto ammontano c'è la possibilità di simulare la propria posizione attraverso uno strumento specifico messo a disposizione dall'Inps.

Il simulatore dell'Assegno Unico

Inps mette a disposizione un simulatore che restituisce l'importo che spetterà al contribuente che ha presentato domanda. Si può procedere in maniera anonima inserendo alcuni dati relativi alla propria posizione (di seguito elencati). La simulazione, avverte l'Inps, ha valore puramente indicativo e si basa sui dati inseriti dall'utente. Quindi manca un confronto con quanto risulta nelle banche dati dell’Istituto.

Insomma, il "risultato" che si ha al termine dell'inserimento dei dati può dare un'idea di quanto si possa percepire di assegno unico. Ma per riceverlo è necessario, ovviamente, presentare la domanda di Assegno Unico accedendo alla apposita procedura disponibile sul sito web dell'Istituto, utilizzando le proprie credenziali (SPID, CNS, CIE) (oppure presentandola anche tramite patronati e contact center).

Per accedere al servizio di simulazione dell'Inps (che sarà allineato con i nuovi parametri di importi in base all'Isee) basta cliccare sul link sottostante

SIMULATORE ASSEGNO UNICO INPS

Dopo aver digitato i caratteri del Codice di Controllo, si può procedere con l'inserimento dei dati richiesti.

Informazioni base

In primo luogo il simulatore richiede se si è un figlio maggiorenne che presenta domanda in autonomia. Altra opzione è dichiarare se il richiedente è una mamma under 21. Per le madri di età inferiore a 21 anni, infatti, è prevista una maggiorazione degli importi pari a 21,60 euro mensili per ciascun figlio.

Figli a carico

Per conoscere poi l'importo mensile dell'assegno unico occorre specificare quanti siano i figli a carico, compresi quelli che non hanno diritto al contributo

Sono considerati a carico, tutti i figli minorenni e quelli maggiorenni conviventi a carico ai fini Irpef. Affinché il figlio maggiorenne non convivente si consideri facente parte del nucleo familiare, deve soddisfare tutti i seguenti requisiti:

età inferiore a 26 anni

risultare fiscalmente a carico dei genitori

non essere sposato

non avere figli

Figli minorenni e disabili

Lo step successivo è quello relativo all'inserimento del numero di figli minorenni. Il motivo? Sono previste alcune maggiorazioni per le fasce di età:

fino a un anno spetta una maggiorazione pari a metà dell’importo base dell’assegno a prescindere dal valore Isee

tra 1 e 3 anni spetta una maggiorazione pari a metà dell'importo base dell'assegno per ISEE minori di 43.240,00 euro per i nuclei di almeno 3 figli

Altra domanda è relativa al numero e al tipo di disabilità (dalla "leggera" alla "grave").

Isee

Altra informazione da fornire ai fine del calcolo dell'importo dell'assegno è l'Isee, ossia l'indicatore che serve per valutare e confrontare la situazione economica dei nuclei familiari.

In assenza di Isee o per valori di questo superiori a 43.240,00 euro, l'importo dell'assegno sarà erogato al minimo della misura.

I genitori

L'informazione successiva da seguire è relativa alla presenza di entrambi i genitori nel nucleo richiedente. Bisogna specificare se sono presenti entrambi i genitori, anche se non conviventi. Se sono ambedue lavoratori o se hanno percepito in passato gli ANF, se richieste, si ha diritto alle maggiorazioni previste dagli artt. 4 e 5 (vedi prossima scheda).

Altre maggiorazioni ex art.4 e 5

Maggiorazione in base all'art.5: Hanno diritto alla maggiorazione compensativa, di natura transitoria, coloro che abbiano percepito gli ANF nell’anno 2021, in possesso di attestazione Isee fino a 25.000,00 euro. La maggiorazione mensile per il 2023 spettava per un importo pari a 2/3 dell’importo ricevuto nell’anno 2022

La maggiorazione ex art. 4 riconosce una maggiorazione corrispondente a 32,40 € mensili per ciascun figlio minore, nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro.

Alla fine dell'inserimento di tutti i dati, il sistema restituisce il valore presunto dell'assegno mensile.

La nuova tabella

Per avere una base di quanto varrà l'assegno con gli aumenti per rivalutazione nel 2024, consultare la seguente tabella.