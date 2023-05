Come chiedere il rimborso a Iliad? Problemi per la compagnia telefonica nella giornata di ieri. Secondo le segnalazioni degli utenti, le maggiori criticità ci sono state dalle 14,30 in poi. Sia per la rete dati che per le chiamate in uscita e in arrivo. Secondo la mappa visibile sul sito Downdetector, le segnalazioni sarebbero arrivate in modo sparso in tutta Italia.

Quando si può chiedere il rimborso

Per la sospensione del servizio, in assenza di presupposti o preavviso, Iliad riconoscerà un rimborso di 2,50 euro per ogni giorno di mancata erogazione del servizio stesso. In questi casi appena citati basterà fare richiesta di rimborso e questo avverrà in maniera automatica.

C'è poi la richiesta di rimborso per malfunzionamento del servizio imputabile a Iliad Nello specifico, in caso di malfunzionamento del servizio a causa dell’operatore Iliad, il rimborso sarà di 5€ per ogni giorno lavorativo di disservizio, fino a un massimo di 100 euro. Mentre di 2,5 euro al giorno in caso di discontinuità.

Come fare domanda

Nei casi di disservizio o malfunzionamento, dove l’indennizzo non avviene in maniera automatica direttamente da Iliad, è necessario presentare regolare domanda attraverso il servizio utenti, ai seguenti contatti:

chiamando il numero 177, numero gratuito da rete Iliad o soggetto a tariffazione da altro operatore, il numero è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 22 e nel fine settimana e giorni festivi dalle ore 9 alle ore 20;

online dal sito ufficiale Iliad

inviando un fax al numero +39 02 30377960 (numero attivo sia dall’Italia che dall’estero);

inviando una raccomandata all’indirizzo Iliad Italia S.p.A., casella postale 14016, 201246 Milano.

per chiamate dall’estero comporre il numero +39 351 8995177

Indennizzi automatici?

«Chiediamo a Iliad di riconoscere indennizzi automatici, anche sotto forma di sconti o servizi gratuiti aggiuntivi, a tutti gli utenti che nella giornata odierna siano stati coinvolti nel disservizio». Lo afferma il presidente di Assoutenti, Furio Truzzi, in una nota. Da questo pomeriggio, ricorda l'associazione, i clienti della società telefonica Iliad stanno riscontrando problemi tecnici sia sul fronte delle chiamate che su quello della connettività. «Si tratta di disagi non indifferenti per gli utenti, che non riescono ad effettuare o ricevere chiamate né a navigare su internet, disagi che si trasformano a tutti gli effetti in un danno per chi usa il telefono o il web per lavoro e per chi deve ricevere telefonate urgenti - afferma Truzzi - La società ha conquistato una enorme fetta di mercato al punto che oggi conta oltre 9,5 milioni di clienti in Italia, ed essendo uno dei principali player del settore crediamo debba adoperarsi con ogni mezzo per risarcire gli utenti».