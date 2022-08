Energia, il 9 settembre riunione straordinaria a Bruxelles. Von der Leyen sfida Russia e Cina

(Teleborsa) - Il 9 settembre a Bruxelles ci sarà unadel. L'annuncio è arrivato daministro per l'industria della Repubblica Ceca, presidente di turno del semestre Ue. "Non permetteremo adi danneggiare i nostri cittadini e le nostre imprese, motivo per cui dobbiamo aggiustare il mercato dell'energia. La soluzione europea è la migliore che abbiamo", ha scritto su Twitter Sikela.Sul tema energia è intervenuta anche la presidente della Commissione Europea,, intervenendo allo Strategic Forum di Bled, in Slovenia, che quest'anno si riunisce all'insegna del tema "The Rule of Power or the Power of Rules?". "All'inizio di quest'anno,hanno apertamente dichiarato una 'partnership illimitata'. E solo poche settimane dopo la Russia ha lanciato la sua guerra contro l'Ucraina. Il messaggio non potrebbe essere più esplicito. Se vogliamo preservare i principi fondamentali, come l'autodeterminazione e l'inviolabilità dei confini, Putin non può vincere questa guerra: l'Ucraina deve vincere questa guerra", ha affermato von der Leyen."Abbiamo chiesto aglidi ridurre il consumo di gas del 15% e di conservarlo nello: in questo modo si possono risparmiare fino a 45 miliardi di metri cubi di", ha spiegato la leader europea. "In definitiva il modo migliore per sbarazzarsi dei combustibili fossili russi è accelerare la nostra transizione verso fonti energetiche verdi. Ogni chilowattora di elettricità che l'Europa genera da energia solare, eolica, idroelettrica, da biomasse dal geotermico o dall'idrogeno verde ci rende meno dipendenti dal gas russo. Oggi ildell'è più conveniente dei combustibili fossili inquinanti. Ecco perché, con la nostra iniziativa, investiremo fino a 300 miliardi di euro per accelerare la svolta verde", ha sottolineato.Von der Leyen ha però aggiunto che porre fine alladai combustibili fossili russi "è solo il primo passo": "l'aumento vertiginoso dei prezzi dell'elettricità sta mettendo a nudo i limiti dell'attuale struttura del mercato elettrico, che è stato sviluppato per circostanze diverse. Per questo stiamo lavorando a un intervento die a unadel".Duro l'attacco anche alla. "Il prezzo da pagare per il petrolio e gas della Russia è la perdita di sovranità e indipendenza. Non vogliono partner, ma vassalli. E non si tratta solo del Cremlino. Decine di Paesi sono sull'orlo del default perché non possono pagare il loro debito con la Cina. E alcuni hanno già fatto", ha dichiarato Ursula von der Leyen. "Il potere delle democrazie, la nostra capacità di plasmare il mondo di domani, dipende in larga misura dalla capacità di proporre unche funzioni per tutti", ha aggiunto. "Ecco perché abbiamo proposto, che prevededi investimenti. Questo è il nostro approccio ai grandi progetti infrastrutturali: basato sul valore, trasparente e aperto al settore privato.che apportano benefici duraturi alle comunità locali", ha concluso.