Delfin, la cassaforte della famiglia Del Vecchio fa il miglior utile di sempre

MILANO- L'assemblea di Delfin, riunitasi sotto la presidenza di Francesco Milleri, ha approvato il bilancio 2022 che «ha evidenziato la migliore performance di sempre della holding». Lo si legge da un comunicato della holding della famiglia Del Vecchio, che tra l'altro controlla EssilorLuxottica, nel quale si specifica che «tutte le principali società in portafoglio, in utile e con elevati livelli di redditività, hanno contribuito al risultato».

Il valore degli asset in gestione (Nav) delle società in portafoglio ai prezzi attuali è di circa 29 miliardi, in crescita di oltre il 50% rispetto alla chiusura del 2018, anno di creazione di EssilorLuxottica. Nel 2022 i ricavi da dividendi si sono attestati a oltre 720 milioni e l'utile netto a circa 650 milioni, in crescita del 70% rispetto al 2021. «In virtù dei risultati raggiunti e come da disposizioni statutarie», Delfin devolverà 32 milioni a Fondazione Leonardo Del Vecchio, il 5% degli utili d'esercizio, «per sostenere progetti di solidarietà e utilità sociale nel campo della ricerca scientifica, dell'istruzione e della formazione, della salute pubblica», spiega la holding della famiglia Del Vecchio.