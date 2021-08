Manca poco. Entro il termine ultimo del 9 agosto bisogna pagare le prime rate dell'ultima "pace fiscale". Più nel dettaglio si tratta dei versamenti della “rottamazione-ter” e del “saldo e stralcio”, scadute a febbraio e marzo 2020 e non ancora versate. L'Agenzia delle Entrate ha spiegato in una nota che i pagamenti entro quella data saranno validi, in considerazione della possibilità concessa dalla legge di avvalersi anche dei giorni di...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati