C’è ancora tempo per mettersi in regola. Ma la scadenza è una di quelle da mettere in calendario e da non saltare. Per mantenere i benefici della Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) introdotta dalla Legge n. 197/2022, è necessario effettuare il versamento della quarta rata entro il 31 maggio 2024. Ma grazie al periodo di tolleranza di cinque giorni previsto dalla legge, il pagamento è considerato tempestivo se effettuato entro mercoledì 5 giugno 2024.

Ecobonus auto, ecco il decreto: fino a 13.500 euro di incentivi. Le simulazioni: un quarto della dote all'elettrico