App Io, ecco come funziona il nuovo memo del Fisco: le due notifiche diverse e quali messaggi arriveranno

Sempre più facile pagare.

App IO, le novità

Da oggi infatti l'Agenzia delle Entrate ha introdotto un nuovo sistema per avvisare i cittadini con un messaggio personalizzato su IO, l'App dei servizi pubblici sviluppata e gestita da PagoPA. Attraverso l'app arriveranno messaggi personalizzati su rimborsi in arrivo, cadenze di contratti, adempimenti e tariffe, comunicazioni non recapitate. Gli avvisi riguardano anche le abilitazioni conferite alle persone di fiducia per l'accesso alla propria area riservata e alcune date da ricordare.

L'obiettivo

L'intento è appunto interfacciarsi in modo ancora più semplice e rapido con i cittadini. Ma, si sottolinea, l'utilizzo dell'app IO consente all'Agenzia di mandare in pensione i messaggi via sms e posta elettronica che possono prestarsi a campagne di phishing, ossia a comunicazioni false finalizzate a "carpire" in modo fraudolento i dati personali.

Le notifiche

Per ora sono attive due tipologie di notifiche. La prima è "Comunicazioni per te", avvisi personalizzati riguardanti questioni fiscali di interesse del destinatario del messaggio, come, ad esempio, l'arrivo di un rimborso, il mancato recapito di una comunicazione dell'Agenzia o informazioni sull'abilitazione di una persona di fiducia ad agire per suo conto nell'area riservata del sito dell'Agenzia. La seconda è "Le tue Scadenze", ossia promemoria, anche in questo caso personalizzati, relativi, ad esempio, all'approssimarsi della scadenza di un contratto di locazione o del pagamento di una rata.

Le comunicazioni

Più nel dettaglio, nella fase iniziale, le comunicazioni che saranno inviate tramite app sono le seguenti: il tuo rimborso è in arrivo; una persona di fiducia ha accesso alla tua area riservata (attivazione a persona di fiducia); è stata revocata l'autorizzazione per la persona di fiducia che avevi autorizzato; ricordati di pagare l'imposta di registro (locazioni); il contratto di locazione sta per scadere; ricordati di pagare la rata (rateizzazione per l'imposta su redditi soggetti a tassazione separata); ricordati di pagare la rata (rateizzazione dell'importo dovuto in seguito a controllo automatizzato); ricordati di pagare la rata (rateizzazione dell'importo dovuto in seguito a controllo formale); hai ricevuto la liquidazione di un atto giudiziario. Saranno attivi inoltre messaggi su mancati recapiti della comunicazione sulla tassazione separata e su irregolarità (relativa al controllo automatizzato della dichiarazione). In futuro la gamma delle informazioni sarà ampliata con altri tipi di notifiche.