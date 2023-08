​Carta docente, scade oggi il bonus da 500 euro: che succede ora? I soldi non usati si perdono o si accumulano? Le novità per i supplenti

Scande la Carta docenti, o almeno quella relativa allo scorso anno. Oggi, 31 agosto, è infatti l'ultimo giorno utile per i professori per utilizzare il contributo da 500 euro fornito agli insegnanti per l'acquisto di dispositivi, materiali e servizi per l’aggiornamento e formazione relativi all'anno scolastico 2021/22. La scadenza, però, non vale per le somme caricate a settembre del 2022 e riferite al 2022/23.

Quindi i nuovi 500 euro sono ancora utilizzabili per un anno, mentre il sostegno precedente scade. Vediamo nel dettaglio, quindi, di cosa si tratta e cosa cambia.

Carta docenti, chi dovrà spendere subito i soldi

Ad essere costretti a spendere l'intero importo per evitare di perdere quanto rimasto nella propria Carta sono quindi principalmente gli insegnanti che andranno in pensione a partire da oggi, 31 agosto. L'eventuale rimanenza sui soldi relativi all'anno scolastico 2021/2022 verrà ora cancellata, ma per gli insegnanti che ancora lavorano ci sono appunto i nuovi fondi che arrivano ogni anno.

A prescindere dall’anno scolastico di riferimento, comunque, nelle prime due settimane di settembre la Carta docente rimarrà bloccata, in modo da permettere l’aggiornamento tecnico necessario per il ritorno in classe, e le somme non potranno essere utilizzate.

Le novità del 2023

La Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all’articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l’anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile». Per la misura sono stati stanziati circa 10 milioni di euro. Rispetto al 2022 il bonus è stato esteso perché molti insegnanti avevano fatto ricorso e c'è stata anche una sentenza della Corte di Giustizia europea che si espressa a favore dei professori che non hanno un contratto stabile.

La Carta è quindi estesa ai supplenti e ai precari con contratto annuale con scadenza al 31 agosto 2023 che devono coprire un posto vacante. Quanti prof coinvolge? Sono oltre 80mila.

I beni che si possono acquistare

Sono diversi i beni che si possono acquistare con la Carta. Ecco l'elenco: