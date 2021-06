Covid spinge i consumi bio a record storico: +7% nel 2020

Svolta green per gli italiani in tempi di pandemia, e le cifre salgono a numeri da recors: nel 2020 i consumi domestici di alimenti biologici degli italiani hanno raggiunto una spesa si 4,3 miliardi di euro con l'emergenza Covid che ha determinato un aumento degli acquisti del 7% nel 2020 rispetto all'anno precedente. Lo rende noto la Coldiretti in occasione del 'compleanno' del biologico a 30 anni dal Regolamento adottato dal Consiglio delle Comunità europee Il 24 giugno 1991.

Da allora i consumi nazionali sono cresciuti senza interruzioni ed oggi il biologico - sottolinea l'associazione - è nel carrello di circa sette famiglie italiane su dieci (68%). La domanda crescente che viene sostenuta dalla leadership dell'Italia che è il primo Paese europeo per numero di aziende agricole impegnate nel biologico dove sono saliti a ben a 80643 gli operatori coinvolti (+2%) che attendono l'approvazione della nuova legge che inizia l'iter finale alla Commissione Agricoltura della Camera.

«In un Paese come l'Italia che è leader in Europa nel numero di imprese impegnate nel biologico occorre approvare subito la legge nazionale, senza cambiamenti strumentali sul biodinamico finalizzati solo a bloccare il definitivo via libera» afferma la Coldiretti nel sottolineare che «il testo prevede anche l'introduzione di un marchio per il bio italiano per contrassegnare come 100% Made in Italy solo i prodotti biologici ottenuti da materia prima nazionale. Il provvedimento, sostiene tra l'altro - spiega l'associazione- anche l'impiego di piattaforme digitali per garantire una piena informazione circa la provenienza, la qualità e la tracciabilità dei prodotti con una delega al Governo per rivedere la normativa sui controlli e garantire l'autonomia degli enti di certificazione.

A preoccupare è infatti l'invasione di prodotti biologici da Paesi extracomunitari, con 2,8 milioni di tonnellate di prodotto bio arrivate nell'Unione Europea nel 2020 con incrementi che vanno dal +33% per il riso al 40% per olio di oliva, dal 40% per i limoni al 51% per le arance. Una situazione che - conclude la nota - rende chiara l'urgenza di dare la possibilità di distinguere sullo scaffale i veri prodotti biologici Made in Italy ma anche rafforzare i controlli sui cibi bio importati che non rispettano gli stessi standard di sicurezza di quelli Europei, fornendo una spinta al raggiungimento degli obiettivi della strategia Farm to Fork del New Green Deal che punta ad avere in futuro almeno 1 campo su 4 (25%) coltivato a bio in Italia.