Tutti i servizi sul Gazzettino dell'11 Marzo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PADOVA - Si è spento oggi a Padova, 81 anni compiuti ieri, imprenditore di una dinastia notissima in tutto il mondo con i fratelli Vittorio e Dino, figli del fondatore dellaLaureato nel 1960 all'università, con una tesi sull’industria delle montature per occhiali, lanciò l’azienda paterna a livello internazionale dal 1966 con la produzione del nuovo stabilimento a(Ve) e la creazione a Padova del quartiere generale dell’azienda.E' stato a lungo alla guida dell’Associazione degli industriali di Padova, unificandola con l’Api, favorendo un salto di qualità nella gestione delle grandi e piccole imprese realizzato nell’Unindustria Padova.Giuliano, 81 anni, era il maggiore dei 4 fratelli Tabacchi, prima di(78 anni), Erminia Nuccia la terza e Dino il più piccolo.SAFILO - L’azienda nel periodo d'oro della proprietà Tabacchi aveva 7 stabilimenti produttivi (dislocati ain Slovenia), 26 filiali in altrettanti Paesi, 6.700 dipendenti, 24 milioni di occhiali prodotti, un export attestato all’85% in 130 diverse Nazioni, e un portafogli nel quale figurano griffe come Dior, Valentino e Max Mara, Yves Saint Laurent e Diesel, Bottega Veneta, Carrera e poi Armani.