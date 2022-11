Sigaro Toscano compie 200 anni, export vola al 20%

(Teleborsa) -e non sentirli.taglia il traguardo del suo primo bicentenario e guarda ad un futuro solido con un nuovo importante risultato economico: l. Una performance che segnala le potenzialità di sviluppo di un'eccellenza del made in Italy che esporta già in 65 Paesi nel mondo e produce 212 milioni di sigari l'anno.dove il presente si ricongiunge al passato per celebrare, appunto, la nascita della azienda guidata ora dal Presidentemaggiore azionista della società, eCon una parola d'ordine comune:- "Sono particolarmente lieto di celebrare oggi il bicentenario di Manifatture Sigaro Toscano - ha detto il Presidente Montezemolo - per due ragioni: perché ne sono da sempre cliente affezionato e grande estimatore. E perché sono convinto che questa azienda con la sua artigianalità e la sua qualità rappresentiHa un brand forte e riconoscibile, una crescita continua da diversi anni,un potenziale di sviluppo internazionale straordinario e una lunga affascinante storia alle spalle. Negli ultimi anni abbiamo fatto importanti investimenti, anche nei macchinari, insomma, abbiamo tutte le carte in regola per accelerare la crescita sui mercati esteri