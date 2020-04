Coronavirus Def, Pil -8%, verso deficit del 10,4%. Scostamento sarà di 55 miliardi

Per le nuove misure contro i danni economici del Coronavirus il governo si starebbe apprestando, secondo quanto si apprende da più fonti, a chiedere al Parlamento uno scostamento dagli obiettivi di deficit fino a 55 miliardi. In questo modo l'indebitamento complessivo per il 2020 salirebbe di qualche decimale oltre il 10%. I numeri saranno indicati nel Def per il quale è atteso un Cdm che ora si ipotizza per la tarda serata di oggi.

Con il Def il governo dovrebbe ufficializzare anche lo stop alle clausole di salvaguardia sull'Iva dal 2021. L'idea è quella di assorbire e quindi annullare una volta per tutte la clausola, anche per dare un segnale - spiegano fonti dei diversi partiti della maggioranza - di stabilità dei conti pubblici rispetto ai mercati finanziari.

Il premier Giuseppe Conte dopo la riunione di maggioranza con Gualtieri per mettere a punto le tabelle del Def, ha incontrato i capi delegazione dei partiti di maggioranza. Le tabelle del Def dovrebbero registrare un calo del Pil intorno all'8%, un deficit poco oltre il 10% e un debito fino al 155%.

Il Cdm era stato ipotizzato alle 12, ma c'è anche chi non esclude un rinvio della riunione a domani. La scorsa notte c'è stata, a quanto si apprende, fino all'1.30 una riunione di maggioranza con Gualtieri, per mettere a punto le tabelle del Def.

L'incontro tra il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, il ministro dei Rapporti con il Parlamento Federico D'Incà e i capigruppo di maggioranza sul prossimo decreto legge è rinviato a domani.



