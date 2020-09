X Factor, il "Superpotere" di Beatrice conquista la giuria: la ragazza dislessica è una star

X Factor, la star della puntata è Beatrice,in arte Bea Lambe, che canta Superpotere, canzone autobiografica che parla di dislessia. Ed è proprio questo il suo superpotere. «Ho capito che quello che è un nostro difetto può diventare la nostra forza», racconta la giovane concorrente. “Ci sono delle persone che mi hanno capito, i miei compagni mi isolavano in prima superiore, ma i professori hanno aiutato molto. Hanno creduto in me. Ho dovuto realizzare che vai bene così, non sei un difetto ma la diversità è bella”, dice presentandosi alla giuria. «Sei dislessica? - chiede Mika - perché lo sono anch’io. Non posso scrivere lettere a mano, solo al computer». Poi si mette al pianoforte: “Le lettere ruotano/ i numeri girano/ nella mia testa non trovo equilibrio/ e non so perché”. Il suo supereroe è SpongeBob. Emma la fissa rapita: «Sei naif e così splendidamente concreta: hai due palle così».

“Quelli che nella vita non hanno i supereroi sono degli emeriti str***i…”@Machete_Mnlt ha capito che con il brano “Superpotere” Bea Lambe ha un’aura potentissima! 9️⃣0️⃣0️⃣0️⃣ 💜 #XF2020 pic.twitter.com/e4nIXiLHD7 — X FACTOR (@XFactor_Italia) September 24, 2020

Ultimo aggiornamento: 11:36

