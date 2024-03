Grande Fratello, le pagelle della finale: il riscatto di Perla (7), Beatrice Regina senza trono (10), il Fantasma, ma come gli va (7), Letizia soufflé floscio (6)

Dopo 197 giorni e 47 puntate, stasera in tv, 25 marzo, è andata in onda l'ultima puntata della 17esima edizione del Grande Fratello. Perla Vatiero con il 55% dei voti batte l'imbattuta (fino a stasera) Beatrice Luzzi che si aggiudica il secondo posto con il 45%.

Grande Fratello, Perla Vatiero vince il reality: «Ancora non ci credo». Beatrice Luzzi arriva seconda, Signorini: «Risultato clamoroso»

É stata l'edizione più lunga di tutte e anche quella con più cambi di programmazione, dal lunedì al venerdì al giovedì e poi anche il mercoledì. Il reality condotto da Alfonso Signorini ha balzato da un giorno di messa in onda all'altro senza mai chinare la testa, neanche di fronte ai dati Auditel che non hanno brillato. Vediamo dunque le (nostre) ultime pagelle, per questa edizione, sia chiaro.