Grande Fratello, le anticipazioni di stasera: Mirko fa una sorpresa a Perla. I sondaggi e i nominati. La finale è vicina: ecco quando sarà l'ultima puntata

La fine è vicina. Per scoprire chi vincerà il Grande Fratello bisognerà attendere giovedì 4 aprile: le prime due ad aggiudicarsi l'ultima serata sono state Beatrice Luzzi e Rosy Chin. Stasera in tv, alle 21.40 su Canale 5, assisteremo alla 44esima diretta del reality condotto da Alfonso Signorini aiutato da Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli. Nell'attesa della puntata di stasera scopriamo cosa dicono le anticipazioni.

Grande Fratello, le anticipazioni di stasera: la Luzzi è la favorita alla vittoria

Mai come questo anno il nome della vincitrice del reality è (quasi) certo. Beatrice Luzzi è stata la prima concorrente a volare in finale con il 60% dei voti e continuano ad arrivare per lei striscioni e aerei dei fan che le fanno sentire il loro affetto. Il fandom della Luzzi (divisi tra Luzzers e Luzzini) non la lascia un momento e lei ringuazia calorosamente.

Le storie d'amore: Anita e Alessio non convincono

Spazio nella puntata di stasera all'amore. Si parlerà sicuramente dell’avvicinamento fra Anita e Alessio. La giovane inquilina che aveva professato amore per il suo Edoardo, si è lasciata andare alla passione con l'imprenditore napoletano.

Anita Olivieri scarica il suo ex al Gf, chi è Edoardo Sanson? Signorini: «Viene da una buonissima famiglia». Età, lavoro e Instagram

Il loro avvicinamento però non convince tutti, prima tra tutti Beatrice che crede che dietro questa liason ci sia molta strategia. Stasera Signorini dedicherà sicuramente un blocco della puntata ai due gieffini

Beatrice e Giuseppe tornano vicini

Il riavvicinamento nel loft di Cinecittà tra Beatrice e Giuseppe anche sarà argomento di discussione stasera.

Tra loro c'è un sincero sentimento o un'astuta strategia?

Greta ancora frenata con Sergio

E del tenero pare esserci anche tra greta e Sergio. La Rossetti però è ancora frenata nonostante gli altri la spingano a vivere il rapporto con più leggerezza.

Mirko fa una sorpresa a Perla

E se la scorsa puntata ci avevano risparmiato un confronto tra Perla e Mirko stasera saranno protagonisti di un momento speciale. Brunetti tornerà nella casa per riabbracciare la donna (dice) della sua vita. E secondo i rumors che circolano in rete potrebbe addirittura chiedere all'inquelencer di sposarlo, ma sono solo voci di corridoio. Come reagirà la Vatiero?

I nominati

La puntata di giovedì 14 marzo si preannuncia ricca di suspense, con ben cinque concorrenti pronti a sfidare il televoto: Simona Tagli, Anita Olivieri, Giuseppe Garibaldi, Massimiliano Varrese e Federico Massaro. Nessuno di loro rischia l'eliminazione, questa sera. Ma il meno votato sarà a rischio eliminazione nella nomination successiva.

I sondaggi

Secondo i sondaggi di Grande Fratello Forumfree (al momento) ecco i risultati alla domanda "chi vuoi salvare": Simona Tagli: 55,85% Giuseppe Garbaldi: 15,17% Massimiliano Varrese: 10,06% Anita Olivieri: 10% Federico Massaro: 8,92%.

Il prossimo appuntamento con il Grande Fratello è lunedì 18 marzo, sempre su Canale 5 in prima serata e in contemporanea streaming su Mediaset Infinity.