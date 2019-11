X Factor 2019, nessun eliminato. Giordana finisce ancora una volta al ballottaggio

di Ida Di Grazia

X Factor 2019

Sia che fa discutere i giudici

La quinta puntata didedicata agli inediti non prevede eliminazioni, la prossima settimana verrà decretato il secondo nome. A scegliere è il pubblico e ancora una volta è Giordana a farne le spese.La quinta puntata diè dedicata agli inediti. I primi ad esibirsi sono i Booda che cantano la tribale "Elefante" scritta insieme a Samuel. Per Giordana con Chasing Paper c'è un brano scritto tra gli altri da. La Sierra portano la loro "Enfasi" la cui produzione è curata da Big Fish, mentre Nicola ha tra gli autori di "Like I Could" Tom Walker. Molto bella la nuova versione di "A domani per sempre" di Sofia scritta quando aveva 14 anni, Davide si presenta con Glum Eugenio Campagna fa riascoltare la sua Cornflakes. Non c'è eliminazione ma( foto Jule Hering)e la prossima settimana sfiderà il concorrente che nei prossimi giorni avrà collezionato meno download e meno streaming con il suo inedito, grazie ai dati di vendita che fornisce GfK e che vengono usati per le classifiche ufficiali e le certificazioni discografiche.