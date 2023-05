Adria, affluenza in calo di 7 punti. Scrutinio in corso, Barbujani avanti

ADRIA- Affluenza in calo di sette punti percentuali secchi rispetto al primo turno per il ballottaggio ad Adria: alle 15 di oggi, 29 maggio 2023, si era recato alle urne il 51.89% degli aventi diritto rispetto al 58.89% del primo turno, il 14 e 15 maggio scorso. Ad Adria ​il primo turno ha premiato il sindaco uscente Omar Barbierato, a capo di una coalizione civica formata da quattro liste, Ibc, Siamo Adria, Adria Civica ed Insieme per i paesi.

Se la vedrà con l'alfiere del centrodestra Massimo Bobo Barbujani, già tre volte sindaco. L'esito è molto incerto.

Ora lo scrutinio. Le prime sezioni, delle frazioni, vedono in vantaggio Barbujani di circa 500 voti. Le sezioni sono in tutto 25.