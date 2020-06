Verissimo, la nuova sigla di Gaia Gozzi fa infuriare i fan sui social

La nuova sigla di Verissimo fa infuriare i fan. Oggi, la trasmissione del sabato di Canale 5 ha cambiato sigla iniziale, ma la scelta non sarebbe stata apprezzata da tanti telespettatori che si sono riversati su Twitter per dire la loro. Al posto di Imagine cantanta da tanti volti del mondo dello spettacolo (sigla utilizzata durante il periodo del lockdown), oggi è stata scelta la canzone Chega di Gaia Gozzi. Un mix del videoclip e di un filmato in cui la stessa interprete, ex di Amici, canta in acustico il brano.

Da Emma a Malika, frecciata al Governo: «21 giugno, festa della musica senza musica»



Vabbe non parliamo dell'ennesimo palo di Verissimo altrimenti finisce male, chega ogni volta sempre meglio e pure Gaia #gaiagozzi — Aurora (@lola_non_lola) June 13, 2020

verissimo quando la. delusione è più forte — Vale_a_Dire2™️ (@issimamente) June 13, 2020

Ma qualcosa avrebbe fatto storcere il naso dei fan. Su Twitter piovono messaggi: «Ci avevano promesso una versione speciale, invece un video brevissimo». E ancora: «Verissimo ci ha dato palo, il video è troppo corto». C'è chi apprezza comunque la performance della propria beniamina: «Anche se solo per dieci secondi, Gaia sei stata bravissima».

Ultimo aggiornamento: 17:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA