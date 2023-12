Vacanze di Natale torna al cinema: la pellicola cult degli anni '80

Al cinema si celebra il 40º anniversario di "Vacanze di Natale", il celebre film di Carlo e Enrico Vanzina uscito nel 1983.

Nei giorni scorsi si è festeggiato l'evento con Enrico Vanzina che ha raccontato come l'idea per il film sia nata durante una conversazione informale con Aurelio De Laurentiis dopo la presentazione di "Sapore di Sale". La firma del contratto avvenne su un tovagliolo al ristorante. L'evento di celebrazione si è svolto a Cortina, con la partecipazione di attori come Jerry Calà e Stefania Sandrelli, oltre a collegamenti con De Laurentiis. Il film ha rappresentato gli anni '80 in modo spensierato e ha influenzato l'immaginario collettivo. Enrico Vanzina ha proposto la realizzazione di un nuovo film a Cortina, magari in collaborazione con la Regione.