Uomini e donne, lite fra Tina Cipollari ed Er Faina: «Pagliaccio, leone da tastiera!» Maria De Filippi deve intervenire

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I rapporti fra Tina Cipollari , opinionista di “” e, meglio noto come “Er Faina, yotutuber ed ex concorrente di “Temptation Island Vip 2”, non sono mai stati buoni. I due hanno già avuto alcune discussioni durante la trasmissione, ma stavolta è scoppiata una violenta lite e per sedarla è dovuta intervenire la conduttrice Maria De Filippi.La Cipollari rinnova le accuse: er Faina ha fatto dei video contro di lei, specificatamente sul suo peso, e ha risposto male al figlio, che era intervenuto per difenderla e chiedere di rimuoverli video dalla rete. Tina furiosa dice di non sopportarlo mentre lui, accompagnato dalla fidanzata Sharon Macrì, nega l’accaduto.I toni si scaldano e la Cipollari si alza dalla sedia per andare di fronte a Damiano e continuargli a gridare in faccia le sue accuse. Maria si accorge dell’accaduto e interviene per evitare il peggio, aiutata nell’impresa dall’altro opinionista della trasmissione, Gianni Sperti: “Pagliaccio, leone da tastiera – grida Tina al suo avversario - io te la faccio pagare per quel video che hai fatto su di me e in più hai insultato mio figlio che era minorenne dicendogli che era un figlio di una puttan*”. L’opinionista poi spiega qual'è per lei il motivo del comportamento di Er Faina: “Gianmarco Valenza faceva il tronista e io ce l’avevo con lui. Lui è un suo amico e se l’è presa con me”.Damiano cerca di replicare ma la Cipollari guadagna l’uscita: “Tu massacri Gemma e fai questo lavoro da trent’anni. Io me la prendo con lei perché in quel caso ho criticato i modi che aveva avuto. Posso anche aver sbagliato il modo (…) Al figlio non ho mai detto quello che ha detto lei. Nel video non parlo mai del figlio. Chiederò scusa a Tina quando lei chiederà scusa a me”.