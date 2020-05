Firenze, riaprono Pitti e Uffizi. Schmidt: «In 3 mesi di lockdown perdite per 12 milioni di euro»

Firenze sembra scaldare i motori per ripartire. La cultura è protagonista, all'insegna della scurezza. L'agenda messa a punto dal direttore delle Gallerie degli Uffizi Eike Schmidt è pronta. Giovedì 28 maggio riaprono i cancelli di Palazzo Pitti con le sue gallerie. Il 2 giugno, per la Festa della Repubblica protagonista sarà la Loggia dei Lanzi su piazza della Signoria. Il 3 giugno toccherà agli Uffizi. E non mancano i primi bilanci della quarantena:

Fiori, piante e conchiglie esotiche, strani insetti, animali dall’espressività quasi umana: le forme e la poesia della natura sono protagoniste dell’arte di Giovanna Garzoni

Come si visiterà Palazzo Pitti? Norme di sicurezza e nuovi orari. Nella reggia dei Granduchi vigono tutte le norme nazionali e regionali contro la diffusione del coronavirus. È dunque vietato l’ingresso a persone con temperatura corporea oltre 37,5 gradi (viene misurata con termoscanner agli ingressi); è obbligatorio indossare la mascherina durante tutta la permanenza; è necessario mantenere una distanza interpersonale di almeno 1,80 m; sono proibiti gli assembramenti; i gruppi non possono essere formati da più di 10 persone. Cambiano però, in questa prima fase di riapertura, gli orari: per consentire le quotidiane operazioni di sanificazione, Palazzo Pitti resterà infatti aperto dalle 8,30 alle 13,30. Inoltre gli spazi del Tesoro dei Granduchi e del Museo delle Porcellane, dove per ragioni architettoniche e logistiche non è possibile garantire il rispetto delle regole sul distanziamento sociale, per il momento rimarranno chiusi.

100 opere, tra dipinti, miniature su pergamena (la sua specialità), disegni, e il colpo di scena di un grande paliotto a tema floreale di oltre 4 metri di lunghezza.