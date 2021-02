Gf Vip, Tommaso Zorzi squalificato per bestemmia? La frase sospetta durante una partita di pallavolo

Tommaso Zorzi a rischio squalifica? Secondo diversi utenti sui social, l'influencer si sarebbe lasciato scappare una frase blasfema nel corso di una partita di pallavolo nella casa del Grande Fratello Vip. Il video della frase incriminata ha cominciato a circolare, dividendo i telespettatori fra chi chiede la squalifica di Zorzi e chi, invece, ritiene che non ci siano gli estremi per un'espulsione. Tommaso stava giocando a pallavolo in giardino con Pierpaolo Pretelli, Andrea Zenga e Andrea Zelletta quando, dopo un punto perso, avrebbe imprecato utilizzando un'espressione proibita dal regolamento del Gf Vip.

anch’io ho pensato avesse bestemmiato, ma se lo sentite a rallentatore dice solo “porco” e “dieci” di pier o andrea. #prelemi #tzvip pic.twitter.com/fJsI20oD3z — K (@kdccc28) February 7, 2021

La scarsa qualità audio di quel frangente, tuttavia, non permettere di distinguere chiaramente una bestemmia. La voce di Tommaso Zorzi, infatti, si sovrappone con quella di Pretelli e Zelletta che portano il punteggio della partita. Quest'anno sono stati squalificati dal Gf Vip per bestemmia già due concorrenti: Denis Dosio e Stefano Bettarini. Esclusi dal reality, ma per motivi diversi, anche Fausto Leali e Alda D'Eusanio. Quest'ultima per espressa volontà dell'editore, dopo le pesanti illazioni della giornalista su Laura Pausini.

Ultimo aggiornamento: 20:33

