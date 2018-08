© RIPRODUZIONE RISERVATA

Con l’arrivo della nuova stagione televisiva Mediaset inaugurerà il nuovo corso di “”, che diventa grande e dopo diverse edizioni vede la presenza deie la conduzione di Simona Ventura. Gli autori naturalmente sono in cerca di nomi che possano richiamare spettatori e fra le tante indiscrezioni, si fa avanti il nome di, figlio del cantanteIl ragazzo, secondo le indiscrezioni di “Chi” sarebbe in cerca di una notorietà televisiva mai arrivata, anche se ancora non si conoscono le reazioni di papà.Altri nomi in lista quello di Stefano Bettarini e Nicoletta Larini, Valeria Marini e Patrick Baldassari, Sossio Aruta e Ursula Bennardo, Nilufar con Giordano (da Uomini e donne) e Andrea Zenga, figlio dell’ex portiere Walter Zenga, con la fidanzata Alessandra Sgolastra. Contattati anche Alex Belli e la compagna Mila Suarez.