Temptation Island 2023, le pagelle della terza puntata: Federico no comment (0), Perla come La principessa viziata (4), Giuseppe vergogna (3)

La terza puntata di Temptation Island 2023 non delude gli assidui telespettatori. Insulti, tradimenti e cedimenti, non manca nulla. Perla continua a sentirsi La principessa sul pisello, Giuseppe fa lo show di bassa lega e Federico si ricoferma il peggio del peggio. Vediamo dunque cosa è successo ieri sera, 10 luglio.

Davide e Alessia: due lauree e un sì Voto 6

Tutto parte con un falò di confronto tra un urlatore servo della gleba e una plurilaureata che rivendica la sua cultura. Alessia e Davide stanno insieme da 11 anni, ma gli ultimi due anni lei li ha passati con il suo fidanzato in casa e fuori con un altro uomo. Davide lo sapeva e ha deciso di tacere, arrivano a Temptation per capire se Davide si fida ancora di Alessia ma il gioco cambia subito. Lei fa la marpiona con un tentatore, il fidanzato incassa e con la coda tra le gambe all'ennesimo video chiede un falò di confronto, le urla in faccia ma anche in questo caso bastano due parole di Alessia e tutto cambia. «Nessuna donna merita un uomo che le urli in faccia», lui incassa e le dice che è ancora innamorato, lei chiede comprensione, affetto e che le sue due lauree non siano più un problema, diversamente «Filippo (Bisciglia ndr) ti vengo a chiamare a casa». Tra i due sembra sia lei a non fidarsi e lui un romantico senza self control e carattere. Escono insieme, anche non si capisce bene il perchè. Voto 6

Giuseppe e Gabriela, da brivido: voto 3

Tra la "zozzosa" Roberta e il "rattuso" Gabriele le cose andavano a gonfie vele. Messaggi d'amore scritti sulla sabbia, appuntamenti post reality, baci frenati. Gabriela vede tutto e si lascia andare (dopo una caterva di insulti) alle braccia di Fouad. Non mancano carezze, abbracci e scatta anche il bacio, a lei lui piace. Giuseppe a sua volta vede tutto e si dimentica della biondina dal caschetto liscissimo e chiede un falò di confronto immediato. La sua fidanzata non può avvicinarsi a nessuno. D'altronde lo aveva detto che lui non lascia Gabriela perchè non sopporta l'idea che «lei faccia le cose che ha fatto con me con altri». Lui fa accapponare la pelle. La 19enne accetta il falò e dice alle compagne di avventura che lo fa per lasciarlo, lui la insulta lei replica (anche se capirli è veramente difficili anche per i sottotitoli), interviene Filippo per placarli e l'American boy (dopo averci provato con qualunque donna fosse sull'isola) si dice innamorato ma non può accettare quanto ha visto quindi esce da solo, lei anche. Giuseppe dice di essere vittima di una «macumba», noi che sarebbe ora che la ruota girasse. Ma gli esperti di gossip dicono che sia andata diversamente e Filippo Bisciglia ha già anticipato che non finirà così. Loro sono da brivido: 3

Mirko e Perla, ma come si fa? Voto 4

Hans Christian Andersen quando scrisse “La principessa sul pisello” sicuramente avrà pensato a una donna come Perla viziata oltre ogni modo. È sicura di sé, si sente la più bella e indispensabile alla vita di tutti soprattutto a quella di Mirko. «Non mi tradirebbe mai perché lo sa che senza di me sarebbe niente», lei è proprio sicura.

Federico e Ale: senza parole (0)

Federico è il re dei Nuovi Mostri di Strascia la Notizia. Ale arriva a Temptation e scopre che il fidanzato sta con lei solo perché non ha il coraggio di lasciarla, non la trova attraente e non la ama. una valanga di verità che non sapeva le piovono addosso. «Non merito un uomo così», lo capisce e si avvicina al tentatore Lollo, tanto. Talmente tanto che arriva a baciarlo. A quel punto tutti ci abbiamo sperato che avesse aperto gli occhi, ma le sono bastati due video del fidanzato che facesse il gattamorto con una tentatrice per chiedere il falò di confronto immediato. Lui da vile quale si conferma non si presenta. «Mi sono invaghito di un'altra qui. lei seppur in poco tempo mi sta facendo provare cose che con Alessia non ho mai provato. Filippo (Bisciglia ndr) non andrò al falò perchè voglio vivermi questa esperienza» e non si presenta. Che vergogna, per fortuna Ale reagisce e continua la sua avventura chiedendo che il fidanzato non veda più nulla di lei. Lui 0, lei 8

Vittoria e Daniele, senza senso (2)

Vittoria e Daniele sono il vero emblema di questa edizione. Lei detesta letteralmente il fidanzato eppure vuole farci un figlio entro novembre. Il motivo? Quando lei e lui stanno insieme con il figlio di Daniele (si perché Lenticchio 2023 ha già un figlio), a detta di lei stanno bene. Peccato questo avvenga una volta ogni tanto per il resto sono solo litigate e camere separate. Poi a lei è mancata la figura paterna e ha trovato quel senso di protezione nella montagna di muscoli tutta tatuaggi e piercing peccato lo ritenga rozzo e insensibile. Il perché stiano insieme è davvero un mistero. Lui si avvicina a una perfetta versione di Barbie Beach, lui e Benedetta sono in vera sintonia: non parlano, ridono, si allenano e si guardano. Loro sì che sono perfetti. Alla coppia che partecipa a Temptation va un 2, a Ken e Barbie un 7.

Francesca e Manuel, è ora di svegliarsi: 6

«La verità fa male lo so», dice la Caselli e lo sta capendo bene Francesca che puntata dopo puntata scopre cose sconvolgenti sul fidanzato. Lei vuole mollare il traditore seriale "Malefico" Manuel, ma ancora non ce la fa. Lui perché non la lascia? «Perchè fa comodo tornare a casa e avere la brava ragazza ad aspettarti». Incassa "schifata" ma con eleganza ogni dichiarazione del fidanzato, dai tradimenti alla mancanza di sentimenti. Piange e reagisce con eleganza ma non si vendica in alcun modo e lui si dice anche deluso di non aver nessun video da parte di lei. Francesca ti preghiamo di fare qualcosa, qualsiasi cosa perchè va bene prendere porte in faccia per aprire gli occhi, ma sarebbe ora che arrivasse anche a lui una bella porta in faccia. Voto 6.