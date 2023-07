Temptation Island Winter, il reality dei sentimenti raddoppia: la data della messa in onda, il conduttore, i casting e la location. Le ipotesi

Temptation Island raddoppia la messa in onda. Sono da poco usciti i nuovi palinsesti Mediaset per la stagione televisva 2023 e si scopre che il reality del "viaggio nei sentimenti" tronfio dei suoi successi d'ascolti (il programma in queste settimane in onda su Canale 5) ottiene una versione anche invernale. Pier Silvio Berlusconi mette un freno al trash sui canali del Biscone ma riconferma Temptation Island sperimentandone anche una versione tutta nuova. Temptation Island Winter, un riadattamento invernale del format.

Temptation Island Winter, la location

Nato come format estivo, il reality (che mette alla prova i sentimenti di coppie di fidanzati in crisi) viene da sempre registrato in un resort a 5 stelle in Sardegna, la domanda che ora tutti si pongono è quale sarà quindi la location scelta per la versione Winter? Non ha aggiunto dettagli l'ad di Mediaset che ha detto che lascerà al gruppo Fascino capeggiato da Maria De Filippi la definizione dei dettagli. «Non so saranno sulla neve - ironizza Berlusconi - è ancora tutto da decidere»

Chi condurrà?

Non si sà dove sarà registrato ma neanche chi lo condurrà. Archiviate le versioni vip condotte da Alessia Marcuzzi e Simona Ventura, Filippo Bisciglia fin dalla nascita del format si è mostrato un perfetto targhettatore dei sentimenti delle coppie e la sua abilità nell'entrare in empatia con i ragazzi potrebbe essere premiata con un contratto di conduzione anche del docu-reality invernale. Certo Ilary Blasi è ancora senza un suo programma, magari potrebbe essere lei la persona scelta da Pier Silvio Berlusconi? per ora sono solo supposizioni.

I casting e la data di messa in onda

Per avere notizie in più bisognerà attendere qualche settimana, ma da quello che si apprende la prima edizione di temptation islan Winter potrebbe andare in onda già dopo natale e i casting potrebbero cominciare già una volta terminata la stagione in corso del programma.