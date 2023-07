Temptation Island, Gabriela e Giuseppe si lasciano tra lacrime e urla. Lei ammette: «Ho baciato il tentatore». Bisciglia costretto a intervenire

Gabriela è la regina di Temptation Island, dopo i suoi "bastardo e zuzzus", ormai un cult sui social, bacia il tentatore e finalmente si prende la sua rivincita da Giuseppe, il fidanzato che l'ha «Riempita di corna per sette anni».

Didascalia

Lo sfogo

Dopo l'ennesimo video di Giuseppe che denigra la fidanzata facendo il farfallone con le single, Gabriela decide di cambiare atteggiamento e si avvicina pericolosamente a uno dei single, fino a finire nella casetta dove non ci sono le telecamere.

Giuseppe impazzisce e chiede falò di confronto immediato durante la terza puntata di Temptation Island,appena vede la fidanzata inizia ad urlare «Tutti prima di partire ti avevano detto di non sbagliare» deve intervenire Filippo Bisciglia «Ragazzi con calma », Gabriela quasi gongola «Sono contenta che sta soffrendo il bastardo».

Gabriela mostra al suo fidanzato tutti i video che ha visto, ma Giuseppe pensa solo alla figuraccia fatta davanti alle telecamere. «Io sono entrata qua dentro perchè sono stata male, mi ha riempita di corna per 7 anni e da gennaio che sono più fredda.

Lui è venuto qui perchè dovevo fidarmi e invece al primo giorno è uscito il pinnetto, tu dovevi avere le pa**e di dirmi in faccia che ci siamo messi insieme troppo piccoli e tu vuoi stare fuori».

«Ho 24 anni voglio avere più spazio a me hanno ferito le parole» - prova a giustificarsi Giuseppe.

La confessione

Gabriela impavida e con grande maturità ammette di aver baciato nella casetta il tentatore mentre Giuseppe non ce la fa ad ammettere che lo avrebbe fatto anche lui se non ci fossero state le telecamere. Per American Boy è una questione di orgoglio e decide di uscire da single dal programma.

Anche Gabriela non ha la minima intenzione di tornare sui suoi passi e i due si separano. Ma forse non è finita e Filippo Bisciglia tiene tutti incollati alla tv.