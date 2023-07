Temptation Island 2023, le pagelle: Federico che vergogna (0), Francesca la regina contro il "Malefico" (9), Manu da recuperare (5), Daniele e la Barbie Girl (7)

Temptation Island 2023 le pagelle della seconda puntata. Possiamo dire addio ai maschi alfa. Al loro posto solo dei fenomeni da baraccone (per lo più social) che fanno gli spacconi fino a quando non si trovano di fronte alle loro fidanzate che si sfiorano con qualcun altro. Si perché la coda da pavone ieri si è chiusa un po' a tutti gli uomini che ne escono distrutti. Una figura barbina quella di Federico, Giuseppe, Daniele, Manuel e anche Davide (che ha chiesto il falò) non si è salvato. Il viaggio nei sentimenti condotto con abilità suprema da Filippo Bisciglia su Canale 5 ha subito una battuta d'arresto per la maggior parte delle 7 coppie in gioco. Vediamo insieme cosa è successo.