Temptation Island, le pagelle: Perla nel letto con Igor (2), Manuel "piccolo uomo" (0), Mirko innamorato esce con Greta (9), bentornata Francesca (10)

La rivincita dei "sottoni". Se fosse stato un film la puntata di ieri di Temptation Island si sarebbe intitolata così. Lo scoppiettio dei falò è arrivato nelle case di tutti gli italiani e il calore che ne è generato ha fatto piacere a tutti. Al giro di boa Mirko e Francesca dicono basta alle umiliazioni che in questi anni hanno accettato pur di stare con i rispettivi partner, e dall'angolo tornano al centro del ring e mandano ko i rispettivi ex Perla e Manuel. Per Vittoria e Daniele e Ale e Federico non c'è spazio, ieri la noia non era contemplata. All'indomani della penultima puntata del reality di Maria De Filippi, condotto da Filippo Bisciglia, è tempo di pagelle. Vediamo dunqu chi sale e chi scende

Perla e Mirko

Lei entra certa di essere la parte forte della coppia: 25 anni, salernitana, in cerca della sua strada (anche professionale), lascia tutto per andare a vivere dal fidanzato a Rieti.

Si dice stufa di essere trascurata, dice che è noioso avere rapporto intimi con il fidanzato e dice che qualsiasi uomo la vorrebbe. Si fa massaggiare i piedi, mettere la crema, insegnare la bachata appena comincia il reality, in fondo Mirko non l'avrebbe mai lasciata ne era certa. Lui 26 anni imprenditore di una catena di pizzerie, lavora da sempre e da 4 anni ama Perla (troppo). Voleva chiedere la sua mano 6 mesi fa ma poi tutto va a monte perché Perla si arrabbia per una torta scelta a sorpresa da lui che non era di suo gradimento. Da quel momento il crac, Mirko brancola nel buio, lei affonda. Arrivano a Temptation e tutto cambia. Lui dopo le prime puntate che ha passato a incassare colpi si ripiglia e si guarda intorno. A guardarlo (con gli occhi dell'amore) Greta, una delle tentatrici più belle di questa edizione. Si corteggiano, si scrivono messaggi sulla sabbia e Perla crolla. Da quel momento è un gioco al massacro per entrambi. Nessuno dei due vuole chiedere il falò di confronto ma mentre Mirko a avanti nella conoscenza della sua single in un meccanismo che è simile a quello degli amori adolescenziali, Perla rincara la dose e si mette nel letto il suo Igor. Lo va a prendere dalla sua stanza e alle 7 di mattina con un mini pigiamino di seta si fa avvinghiare dal muscoloso tentatore. Mirko non ne può più e tira fuori il carattere e chiede il falò di confronto.

Lei fa la dura, e prova a trattare il fidanzato con sufficienza e superiorità ma si percepisce che dentro sta morendo. Lui è rinato, è deciso, è pronto e decide di uscire dal reality da single. Anzi in realtà ne esce in coppia con Greta. Perla bimbaminchia disperata decide comunque di fare la ragazzina fino alla fine ed esce con Igor. Dai Perla ora potrai tornare alla tua vita senza preoccuparti di prepare più la cena al tuo fidanzato, in fondo tutti gli uomini ti vorrebbero, no? Voto 9 a Mirko e 2 a Perla

Francesca e Manuel

Lei chiede il falò di confronto perché continuare a stare lì dentro era ormai inutile, aveva tutte le risposte che voleva, anche se non erano quelle che sperava. Manuel non la ama, non l'ha mai amata, vuole essere single e diertirti con qualsaisi donna le passi di fronte, d'altronde lo facea anche da fidanzato. Per lui all'arrivo al falò la produzione sceglie il brano "Piccolo uomo" ed è da standing ovation. A Manuel dà fastidio che lei si apra con il single Alberto, però è contento che lei scopra altro. Al confronto si dice felice di troare una Francesca battagliera e dice che questo percorso gli è servito per capire che vuole stare solo. Aggiunge che ha scelto di non avvicinarsi a nessuna tentatrice proprio per decidere da solo, la verita? Si era invaghito di Greta che però aeva occhi solo per Mirko. Francesca non gliene fa passare una, lo lascia e alla fine con compassione gli dà anche consigli per la sua ita futura. Un appello per Maria De Filippi, Francesca è pronta al trono (voto 10). Manuel bugiardo cronico al quale andrebbe anche ricordardo che Filippo (Bisciglia) non è un suo amico e non può chiamarlo Phil, da orticaria (0).

Ale e Federico

Lei lo ghosta e gli blocca la possibilita di vedere i video, lui non batte ciglio e continua ad allenarsi con i pesi e a fare lo spaaldo con le tentatrici. Questa è la classica coppia in cui uno si chiede: perché lei non lo ha lasciato il secondo dopo aerlo conosciuto. E Federico sarebbe ora allenasse il cervello, ma forse i muscoli e i nervi non sono ben collegati. Senza voto di loro non abbiamo isto nulla, e meno male.

Vittoria e Daniele

Quando oltre al fisico non c'è nulla. Noiosi, banali e scontati. Perché sono stati scelti? Beh lui ricorda Lenticchio e si sperava creasse più dinamiche, ci ha proato con la single Benedetta, ma neanche insieme ce la possono fare a sembrare interessanti. Vittoria non sopporta il fidanzato ma entro novembre ci vuole fare un figlio. Un Consiglio? Magari crescente prima oi poi pensate a mettere al mondo un bebè.