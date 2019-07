di Ida Di Grazia

Temptation Island 2019, Ilaria non delude i telespettatori: «Non voglio più Massimo accanto a me. Ora sono serena». La coppia più tormentata del docureality condotto da Filippo Bisciglia chiude in bellezza l'ultima puntata.









La decisione di Ilaria di uscire da Temptation Island separati ha lasciato Massimo consapevole di essere ancora innamorato di lei. Ma fino alla messa in onda dell'ultima puntata i telespettatori ha temuto che Ilaria potesse tornare sui propri passi. Cosa è successo un mese dopo?



«Tornare a casa senza Ilaria è stato traumatico, non immaginavo potesse andare così - racconta Massimo - di Ilaria mi amanca tutto, anche quando mi rompeva le pa**e, ma non ho rimpianti. Speravo che lei capisse. Rifarei tutto quello che ho fatto, mi ha fatto capire che nel mio cuore c'era Ilaria. Ci siamo risentiti qualche giorno dopo essere usciti, mi ha chiesto del tempo, gliel'ho dato, poi ci siamo visti, ci siamo confrontati, non era serena. Quando ci siamo visti mi ha detto non riesco a dirti ti amo ma nemmeno non ti amo. I suoi genitori la stanno condizionando, spero che in cuor suo capisca cosa vuole. Le ho detto ti prego non mi far chiudere le porte del cuore».

E' il turno di Ilaria che sorridente raggiunge Filippo : «E' stato bello tornare alla vita reale, stando a casa ho iniziato a pensare a me stessa, il primo pensiero quando mi sveglio al mattino ora è Ilaria, prima c'era solo Massimo. Poi ho giorni in cui ripenso a quello che ho fatto e a quello che ha fatto Massimo. Il falò con Massimo lo cambierei, mi sono resa conto di avergli puntato il dito tutto il tempo, dovevo ascoltarlo di più, ma fortunamente ho avuto modo di ascoltarlo qualche giorno fa». A dispetto di quelo che abbiamo visto durante il programma Ilaria sembra davvero cambiata e come dice Bisciglia ha raggiunto nuove consapevolezze: «

Rientrare a casa nostra è stato strano, ci siamo aperti, l'ho ascoltato, non l'ho mai interrotto, l'ho capito, ma sono sempre più convinta che ora non voglio Massimo nè nessun altro. Ora non ho bisogno di nessuno. Non riesco a dirgli di ti amo, dovremo sicuramente rivederci, io sono arrivata alla consapevolezza che non voglio più Massimo accanto a me. Sono Serena. Ilaria non torna con Massimo non perchè temo il giudizio dei miei genitori, ma perchè Massimo non lo voglio più. Ho cercato Javier, ma non ci siamo visti. Devo ringraziarlo, sono stata fortunata ad averlo incontrato, mi auguro di non perdere una persona del genere. Filippo nel primo falò mi ha detto

Ila

ria cerca di volerti bene... ci sono riuscita

». Ilaria non delude quindi i telespettatori è lei la vincitrice di questa grande edizione di successo.

